Bild: dpa/Jörg Carstensen

Lockerung der Corona-Beschränkungen - Berliner Freibäder lassen mehr Besucher rein - und Kleinkinder wieder kostenlos

17.06.20 | 11:37 Uhr

In den Berliner Freibädern werden die Einlasskapazitäten deutlich erweitert. Auch für bereits ausgebuchte Schwimmzeiten gibt es wieder Tickets. Kleinkinder unter fünf Jahren kommen wieder umsonst rein - und bekommen mehr geboten als zuletzt.



Die Berliner Freibäder lassen wieder mehr Besucher ein und gewähren Kleinkindern unter fünf Jahren wieder freien Eintritt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.



Die damit nun erweiterten Kapazitäten ermöglichen auch wieder den Eintritt an Tagen in dieser Woche, die online bereits ausgebucht waren. Wer also am Mittwoch oder Donnerstag noch baden gehen will, findet nun wieder freie Zeiten.



Trotz dieser Lockerungen heißt es aber weiter: Eintrittskarten gibt es nur im Online-Shop [www.berliner-bäder.de] der Berliner Bäder für festgelegte und auf mehrere Stunden begrenzte Zeitfenster. Zu den bisher möglichen Bezahlmethoden Kreditkarte und paypal kann man seit Mittwoch nun auch mit Girocard/EC-Kart zahlen. Und es gilt: Beim Kartenkauf muss man Name, Adresseund Telefonnummer hinterlegen, um den Behörden so zu ermöglichen, im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus unter den Besuchern, die möglichen Kontakte zu dem Zeitpunkt im Freibad überprüfen zu können.



Blick zurück rbb/Jenny Barke Berliner Freibäder öffnen - Das sind die neuen Regeln beim Baden

Erweiterte Kapazitäten und kostenlose Kleinkindkarten

In einigen Bädern erhöhen sich die Einlasszahlen deutlich. So seien etwa im Strandbad Wannsee jetzt fast doppelt so viele Besucher möglich, heißt es.



Am Mittwoch nun erhalten Kleinkinder bis zu fünf Jahren nun auch wieder kostenfreien Eintritt, wenn sie von einem Erwachsenen begleitet werden. Allerdings sei die Voraussetzung für den Eintritt die Erfassung der Kinder, wie es von den Bäderbetrieben heißt. "Aufgrund der Auflagen durch die Corona-Pandemie benötigen alle Kinder eine separate Eintrittskarte. Das funktioniert im Online-Shop so: Zunächst buchen die Kundinnen und Kunden eine Eintrittskarte für einen Erwachsenen. Im zweiten Schritt öffnet sich die Option, bis zu zwei weitere Kleinkind-Eintrittskarten zu buchen." Diese Kleinkind-Karten seien dann nur in Verbindung mit der Erwachsenen-Eintrittskarte gültig. Zuvor hatte es Kritik daran gegeben, dass kleine Kinder den vollen Preis zahlen mussten.



Die Bäderbetriebe weisen allerdings darauf hin, dass nicht genutzte Kleinkindkarten das Eintrittskontingent für andere Besucher blockierten.



Auch Spielplätze und Planschbecken öffnen wieder

Grundlage für diese erweiterten Öffnungen ist eine Genehmigung durch die Senatsverwaltung. Nach Einschätzung der Verwaltung würden die Besucher die erweiterten Hygiene-, Abstands- und Vorsichtsregeln meist einhalten, so dass man dort nun "optimistisch" sei, "dass es auch bei höherer Besuchszahl klappt".



Auch die Spielplätze in den Freibädern werden ab sofort geöffnet. "Nach und nach" sollen dann auch die Planschbecken für kleine Kinder öffnen. In den Bädern Humboldthain, Kreuzberg (Prinzenbad) und Pankow würden die Becken bereits am Mittwoch geöffnet.



Sendung: rbb88,8, 17. 06. 2020, 10 Uhr