Alljährliches Protestradeln in Berlin

Viele Dinge laufen wegen der Corona-Pandemie anders als gewöhnlich. Dazu gehört auch die jährliche Fahrradsternfahrt des ADFC Berlin. In diesem Jahr werden die Radfahrenden nicht die Stadt fluten, sondern sich schlicht digital sichtbar machen. Vor Ort und in echt.

Eigentlich ist die sommerliche Fahrradsternfahrt das Berliner Rad-Ereignis des Jahres. 2019 radelten zehntausende Menschen sternförmig über die Avus und die anderen großen Zufahrtstraßen zur Siegessäule nach Berlin-Mitte, um für "Mehr Platz fürs Rad!" zu demonstrieren. Doch in Corona-Zeiten muss die Sternfahrt wegen der Infektionsgefahr ausfallen. Stattdessen lädt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am kommenden Sonntag, 7. Juni, zu einem digitalen Fahrradstern.

Corona-bedingte Teilnehmerbegrenzungen für Demonstrationen gibt es in Berlin seit dieser Woche nicht mehr. Trotzdem bleibt man beim ADFC bei der Idee des Fahrradsterns. Denn wenn viele tausend Radfahrende zusammenkämen, würde es vermutlich doch an vielen Stellen zu eng, meint Radioeins-Fahrrad-Experte Henrik Barth. Dann könne der ADFC als Veranstalter den nötigen Sicherheitsabstand nicht gewährleisten.

Teilnehmende können vorab über die Homepage des ADFC-Berlin [adfc-berlin.de] einen Standort-Punkt buchen, an dem sie am 7. Juni stehen möchten. Die einzelnen Abschnitte, auf denen die Punkte liegen, liegen alle entlang der großen Straßen, die sternförmig von der Siegessäule wegführen. Wer sich einbucht, bekommt zur Bestätigung eine Mail mit den genauen Koordinaten. Die seien leicht verständlich, versichert der ADFC.

Auf der Anmeldeseite ist bereits ein grünes "Sterngebilde" zu sehen. Mehrere der insgesamt zwölf Strahlen sind schon ausgebucht. Damit der Stern am Sonntag virtuell sichtbar wird, ist die kostenlose App "Criticalmaps" von Bedeutung. Von den Mitfahrenden heruntergeladen und aktiviert, zeigt diese App, wo (weltweit) gerade Menschen auf dem Rad unterwegs sind. Sie wird alle Teilnehmenden am Sonntag sichtbar machen, indem sie deren Standort anzeigt. Die einzelnen Abschnitte sind dabei "in echt" etwa hundert Meter voneinander entfernt.