imago images/Winfried Rothermel Audio: Inforadio | 12.06.2020 | Oda Tischewski | Bild: imago images/Winfried Rothermel

Gedenktag 12. Juni - Hunderte Schulen warnen am Anne-Frank-Tag vor Ausgrenzung

12.06.20 | 11:33 Uhr

An diesem Freitag wäre Anne Frank 91 Jahre alt geworden. Immer am 12. Juni erinnern sämtliche knapp 100 Anne-Frank-Schulen in Deutschland an das viel zu kurze Leben des Mädchens - und ziehen Parallelen zur Gegenwart. Von Oda Tischewski

Seit jenem Tag, an dem Anne Frank 88 Jahre alt geworden wäre - seit dem 12. Juni 2017 - begehen Schulen in ganz Deutschland unter der Schirmherrschaft des Anne-Frank-Zentrums in Berlin [annefrank.de] den "Anne-Frank-Tag". Dieser Tag soll an das jüdische Mädchen erinnern, das mit nicht einmal 16 Jahren im KZ Bergen-Belsen starb.



Der Impuls, diesen Tag zu begehen und das Schicksal Anne Franks mit der Gegenwart zu verknüpfen, kam aus den Anne-Frank-Schulen selbst, erzählt Patrick Siegele, Direktor des Anne-Frank-Zentrums. Die Schulen hätten sich an das Zentrum gewandt: "Wir möchten am 12. Juni, also an Anne Franks Geburtstag, etwas in Erinnerung an sie tun. Und seitdem stellen wir jedes Jahr Schulen in ganz Deutschland Materialien zur Verfügung, auch um an die Opfer des Holocaust zu erinnern. Und auf der anderen Seite sich aber auch mit Antisemitismus, mit Rassismus mit Diskriminierung und Ausgrenzung in der heutigen Gesellschaft auseinanderzusetzen."

Gedenktag in Zeiten der Corona-Pandemie

Das Anne-Frank-Zentrum will an diesem Freitag vor allem neugierig machen und zu Gesprächen anregen. Eine Posterausstellung, eine Anne-Frank-Zeitung und andere Materialien wurden an die 340 teilnehmenden Schulen, darunter knapp 100, die Anne Franks Namen tragen, verschickt und dort von den Lehrern in eigene Projekte integriert.



Die zentrale Veranstaltung in der Moabiter Anne-Frank-Grundschule, in Anwesenheit der Bundesjustizministerin und des niederländischen Botschafters, wird in diesem Jahr den Umständen angepasst. "Coronabedingt haben wir dieses Jahr auch alles digital angeboten. Es gibt Unterrichtsmaterialien für zu Hause und was besonders ist, ist, dass wir eigentlich eine Zeitzeugen aus Israel eingeladen haben, Herrn Zvi Aviram, der den Holocaust im Versteck überlebt hat, und dadurch, dass er nicht kommen konnte, haben wir jetzt in Kooperation mit der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel ihn zu Hause besucht. Das können alle via Livestream auf Facebook sehen [facebook-com/annefrankzentrum] ", erklärt Siegele.

Austausch über Ausgrenzung im Schulalltag

Auch 75 Jahre nach dem Ende der Naziherrschaft sei das Erinnern und Gedenken unbedingt notwendig betont er: "Wir hören ja leider viel zu oft auch von Fällen, wo jüdische Schülerinnen und Schüler angegriffen, beleidigt werden, was in vielen Fällen leider auch dazu führt, dass jüdische Schüler Schulen verlassen. Und dagegen müssen wir etwas tun. Wir wissen aus den Strafstatistiken, aus den Umfragen, dass wir weiterhin in Deutschland ein gravierendes Problem mit Antisemitismus haben."



Doch der Anne-Frank-Tag, das wird auch aus dem Titel "Aktionstag gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung" deutlich, will das Problem weiter fassen und einen Raum bieten, in dem auch Schülerinnen und Schüler von heute über Erfahrungen mit Diskriminierung und Ausgrenzung aller Art offen sprechen können. Sendung: Inforadio, 12.06.2020, 6:16 Uhr