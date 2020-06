Mehrere Autos in Neukölln und Mariendorf in Flammen

In Berlin haben in den frühen Morgenstunden drei Autos gebrannt.



Im Bezirk Neukölln stand in der Nobelstraße Ecke Boschweg ein Fahrzeug der Firma Wisag in Flammen, wie ein Polizeisprecher des Lagezentrums am Donnerstag sagte. Ein weiteres Auto soll beschädigt worden sein. Ob der Staatsschutz wegen eines möglichen politischen Motivs ermittelt, bestätigte der Sprecher zunächst nicht.