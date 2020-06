Allein in der Silvesternacht 2018/2019 gab es laut Jahresbericht 23 Angriffe gegen Feuerwehrkräfte. Als mögliche Gründe nannte Homrighausen eine Enthemmung etwa durch Alkohol und die Anonymität der Großstadt.

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr sind im Jahr 2019 mehr als 200 mal angegriffen und verletzt worden. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht [berliner-feuerwehr.de] hervor, den Landesbranddirektor Karsten Homrighausen und Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag vorgestellt haben.

Innensenator Geisel sagte, Angriffe auf Einsatzkräfte seien "in keinster Weise zu entschuldigen". Wer Retter angreift, verspielt jegliches Verständnis meinerseits. Ich wünsche mir, dass Sie immer gesund auf Ihre Wachen zurückkehren und die Anerkennung und den Respekt erhalten, der Ihnen gebührt", teilte er am Montag auf Twitter mit.

Aus den 211 Übergriffen gingen laut der Statistik 100 Strafanzeigen bei der Polizei hervor. Bislang gebe es dazu 15 bis 20 konkrete juristische Verfahren, so Homrighausen. "Es kann nicht sein, dass wir bespuckt, beleidigt und bedroht werden", kommentierte er diese Entwicklung.

Die Zahl der Krankenwagenfahrten, Rettungs- und Löscheinsätze der Berliner Feuerwehr ist derweil weiter gestiegen. Insgesamt waren es im vergangenen Jahr 478.281 Einsätze, rund 14.000 oder 3 Prozent mehr als im Vorjahr. Nur bei einem Bruchteil der Alarmierungen ging es um Brände (6.688). Die meisten Einsätze wurden absolviert wegen verletzter Menschen durch Unfälle oder sonstiger Krankheitsfälle, zu denen Sanitäter und Notärzte fahren.



Ein besonderes Augenmerk legt der Jahresbericht der Feuerwehr auf den Stromausfall im Februar 2019 in Berlin-Köpenick. 30.000 Menschen, 2.000 Gewerbebetriebe und zahlreiche Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäuser waren ab den 19. Februar ohne Strom. Erst am Abend des 20. Februar konnte die Stromversorgung wiederhergestellt werden. An den Einsätzen zur Bewältigung des Stromausfalls waren 700 Kräfte der Berliner Feuerwehr beteiligt. "Der Einsatz wurde von den Einsatzkräften und Fachdiensten professionell und gut gemeistert. Dennoch gibt es Verbesserungs- potenzial und wir müssen uns noch intensiver vorbereiten", heißt es im Fazit des Jahresberichts.