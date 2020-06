Ein Verletzter bei Brand in Hochhaus in Marzahn

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Marzahn ist in der Nacht zu Montag eine Person verletzt worden. Gegen 23:00 Uhr war in einem Kellerverschlag des Hauses in der Mehrower Allee Feuer ausgebrochen, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte.

Zwei Erwachsene und zwei Kinder wurden in Sicherheit gebracht - von den zwei Erwachsenen kam einer ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 45 Rettungskräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.