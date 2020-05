Gottesdienste sind im Minecraft-Universum noch eine Nische, die am Pfingstsonntag von der Cansteinsche Bibelanstalt zusammen mit der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, kurz EKBO, besetzt wird. Gemeinsam laden sie um 11 Uhr zu einer Minecraft-Feier ein. "Minecraft ist eine Erfahrungswelt von Kindern und Jugendlichen heute", sagt Mareike Witt, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Cansteinschen Bibelanstalt. "Uns ist es wichtig, in diesen Erfahrungsräumen Angebote zu schaffen."“

Bereits für zum Ostersonntag hatte die Bibelgesellschaft einen eigenen Minecraft-Server eingerichtet. Die Spieler konnten durch ein virtuelles Jerusalem aus biblischen Zeiten laufen, lernten dabei etwas über den Leidensweg der Kreuzigung und tippten in einer Minecraft-Kirche per Chat Gebete und Fürbitten. 400 Teilnehmer machten mit, aus ganz Deutschland. Die meisten von ihnen schauten allerdings per Stream zu. "Es gab sehr viele positive Rückmeldungen, zum Teil auch sehr rührende, zum Beispiel dass es trotz Corona wie ein echtes Gottesdiensterlebnis ist", so Witt. "Und für die Jugendlichen ist es sowieso ihre Welt."