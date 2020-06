Das Wetter am ersten Ferienwochenende: schwül und heiß. Perfektes Badewetter also. Doch wer baden geht, sollte den Himmel gut beobachten. Es soll immer wieder heftig gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor "extrem heftigem Starkregen" am Freitag.

Die Sommerferien in Berlin und Brandenburg sind mit Bilderbuch-Ferien-Wetter gestartet. Auch am kommenden ersten Ferienwochenende können die Daheimgebliebenen mit hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 32 Grad rechnen. Hoch "Utz" macht es möglich.

Los geht es mit dem wackeligen Wetter schon gleich am Freitag. Bei Temperaturen um 28 Grad in Berlin und noch heißeren etwa 30 Grad in der westlichen Prignitz zieht sich der Himmel im Laufe des Tages immer mehr zu. Es könne, sagte Meteogroup-Meteorologe Oliver Klein rbb|24 ab Nachmittag dann zu "recht kräftigen Schauern und Gewittern" kommen. Auch Starkregen sei möglich.

Der Samstag startet dann nach Angaben Kleins auch wieder sonnig. An der Elster in Brandenburg werden dabei Temperaturen von bis zu 32 Grad erwartet – der Hitzeschwerpunkt liege auf dem südlichen Brandenburg. "Es wird dann aber überall noch heißer und schwüler als am Freitag", kündigt der Meteorologe an. Daher seien bei den ab dem Nachmittag aufziehenden Unwettern am Samstag auch "richtig kräftige Sachen" dabei. Berlin, das am Freitag eventuell noch ohne größere Gewitter davon kommen könne, sei dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch betroffen, sagte Klein. "Die Stadt wird auch einiges abkriegen".

Auch der Sonntag bleibt dann schwülwarm. "Es wird jedoch nicht mehr ganz so heiß", so Klein. Die Spitze liege bei 30 Grad. Und es seien auch dann noch heftigere Schauer und Gewitter möglich. "Aber im Vergleich zum Samstag geht die Gefahr zurück".