Perfektes Badewetter, möchte man meinen. Gut, dass inzwischen einige Freibäder – wenn auch unter Corona-Auflagen - wieder geöffnet haben. Zudem gibt es ja noch die vielen Badeseen in der Region. Hier liegen die Wassertemperaturen bei im Schnitt 21 Grad in Brandenburg und 22 Grad in Berlin. Höchste Zeit, um anzubaden.

Am Donnerstag, dem ersten offiziellen Ferientag, werden die Temperaturen dann wahrscheinlich die 30-Grad-Marke vielerorts knacken – und gleichzeitig steigt die Gewitterneigung. "Je mehr Sonnen-Input wir haben, umso mehr Energie entsteht. Und die muss sich dann entladen", sagt Müller. Das könne einerseits bereits am Donnerstagnachmittag geschehen - und im Wochenverlauf sehe es derzeit so aus, als bestehe am Sonntag noch einmal erhöhte Gewittergefahr.

Denn das Wochenende wird noch wärmer als die vorausgehende Woche. Bei Temperaturen von bis zu 32 Grad könnten sich leicht Gewitter zusammenbrauen, so der Meteorologe. Doch es zeichne sich bislang ab, dass es sich dabei eher nicht um Unwetter wie in der vergangenen Woche sondern um "ganz normale Sommergewitter" handele.