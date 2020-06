Der Zoll ist am Mittwoch gegen einen mutmaßlichen Autoschieberring vorgegangen. Nach Angaben des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg durchsuchten Ermittler in den Morgenstunden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin zahlreiche Objekte im Raum Berlin/Brandenburg sowie in Thüringen, Sachsen und Mecklenburg/Vorpommern. Dabei stellten sie 25 hochwertige Fahrzeuge sicher. Auch weitere Vermögenswerte (Bargeld, Luxusuhren und eine hochwertige Motoryacht) in Höhe von über 900.000 Euro konnten gesichert werden.