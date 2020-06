Der oder die Verdächtige sei geflüchtet. Ein Fachkommissariat des polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt ermittle wegen Sachbeschädigung. Nach Angaben der Stiftung, die das Denkmal betreut, wird dabei auch eine Aufnahme einer Überwachungskamera ausgewertet. Die Gewalt gegen das Denkmal sei "auf das Schärfste" zu verurteilen, ebenso "jede Form von Homophobie".

Nach einer Reihe von Beschädigungen wird das Denkmal in Berlin-Tiergarten seit rund einem halben Jahr mit einer Videokamera überwacht. Damit wollte man weiteren Schäden vorbeugen und potenzielle Täter von Angriffen abhalten, hieß es. Zuletzt wurde das Fenster im Denkmal am 9. September letzten Jahres mit Farbe beschmiert, davor auch am 4. und 18. August sowie am 9. und 30. Juni.