Einer blinden Frau ist in Neukölln am Freitag der Blindenstock geklaut worden, als sie im Bus fuhr. Nach derzeitigen Erkenntnis sei die 32-Jährige gegen 16 Uhr am Hermannplatz in den Bus der Linie M44 eingestiegen.

Sie haben im hinteren oder mittleren Teil des Busses gesessen und ihren Langstock abgelegt. Als sie an der Haltestelle Britzer Garten aussteigen wollte, habe sie ihre Gehhilfe nicht mehr auffinden können. Daraufhin habe ihr später ein mitfahrendes Mädchen erzählt, sie habe eine mit Jogginghose bekleidete Frau gesehen. Diese habe einen Stock gehalten und sei zuvor schon vom Bus ausgestiegen, so die Polizei.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die mutmaßliche Diebin gesehen haben.