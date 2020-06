Seit Zulassung der E-Tretroller in Berlin am 15. Juni 2019 bis zum 31. März hat die Polizei 354 Unfälle gezählt. Dabei gab es 38 Schwerverletzte und 182 Leichtverletzte, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ein E-Rollerfahrer starb.



Bis zum 31. März wurden 3.340 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr verteilt. Am häufigsten wurden Fahrer erwischt, die auf Gehwegen oder sonstigen verbotenen Bereichen fuhren (1.057 Fälle). Polizei und Ordnungsämter verhängten zudem 902 Bußgelder wegen des falschen Abstellens von Rollern. Es gab 280 Anzeigen wegen betrunkenen Fahrens und 277 Anzeigen wegen des Fahrens über eine rote Ampel. Außerdem ging es in 58 Fällen um Handynutzung sowie um 766 sonstige Delikte, wie dem Fahren zu zweit oder in einer Fußgängerzone.