Bei Sommerhitze spontan Schwimmen gehen oder ein Bier trinken - das ist am ersten Ferien-Wochenende in Berlin nicht ganz einfach. Während tagsüber die Freibäder ausgebucht waren, kamen abends die Biergärten an ihre Grenzen.

Eine Abkühlung im Freibad oder ein Platz im Biergarten: Für manche Berliner ist das am Wochenende bei Temperaturen um die 30 Grad ein unerfüllter Wunsch geblieben. Grund waren die Corona-Auflagen und die hohe Zahl der Besucher. Am Strandbad Müggelsee war der Andrang so groß, dass am Samstagnachmittag niemand mehr Einlass bekam, wie die Polizei auf Twitter mitteilte.

"Bei uns im Biergarten hat am Samstagabend jeder noch ein Plätzchen bekommen", hieß es beim Zollpackhof am Bundeskanzleramt. Allerdings hätten sich einige Besucher zu anderen Gruppen an den Tisch setzen müssen, wegen des Andrangs. "Das lief aber ganz unkompliziert ab". Eine Mund-Nase-Bedeckung sei nötig, wenn man vom Tisch aufsteht und Getränke bestellen geht. Für den Sonntagabend erwarteten die Biergärten wegen möglicher Regenschauer weniger Gäste.

Auch in den Biergärten der Hauptstadt wurde es eng, zumindest in den Abendstunden. "Tagsüber bekommt man bei uns draußen meistens einen Platz. Aber ab ungefähr 19.30 Uhr kann schon alles besetzt sein", sagte ein Sprecher des bei Touristen beliebten Prater-Biergartens in Prenzlauer Berg am Sonntag. Eine Reservierung werde nur für Gäste im Haus verlangt. Der Biergarten draußen stehe allen Besuchern offen.

Beim Kartenkauf im Internet muss man Name, Adresse und Telefonnummer hinterlegen, um den Behörden so zu ermöglichen, im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus unter den Besuchern, die möglichen Kontakte zu dem Zeitpunkt im Freibad überprüfen zu können.

Auch in den Biergärten der Hauptstadt wurde es am Wochenende eng, zumindest in den Abendstunden. "Tagsüber bekommt man bei uns draußen meistens einen Platz. Aber ab ungefähr 19.30 Uhr kann schon alles besetzt sein", sagte ein Sprecher des bei Touristen beliebten Prater-Biergartens in Prenzlauer Berg am Sonntag. Eine Reservierung werde nur für Gäste im Haus verlangt. Der Biergarten draußen stehe allen Besuchern offen.

Eine Mund-Nase-Bedeckung sei nötig, wenn man vom Tisch aufsteht und Getränke bestellen geht. Für den Sonntagabend erwarteten die Biergärten wegen möglicher Regenschauer weniger Gäste.

Auch in den Biergärten der Hauptstadt wurde es eng, zumindest in den Abendstunden. "Tagsüber bekommt man bei uns draußen meistens einen Platz. Aber ab ungefähr 19.30 Uhr kann schon alles besetzt sein", sagte ein Sprecher des bei Touristen beliebten Prater-Biergartens in Prenzlauer Berg am Sonntag. Eine Reservierung werde nur für Gäste im Haus verlangt. Der Biergarten draußen stehe allen Besuchern offen. "Bei uns im Biergarten hat am Samstagabend jeder noch ein Plätzchen bekommen", hieß es beim Zollpackhof am Bundeskanzleramt. Allerdings hätten sich einige Besucher zu anderen Gruppen an den Tisch setzen müssen, wegen des Andrangs. "Das lief aber ganz unkompliziert ab". Eine Mund-Nase-Bedeckung sei nötig, wenn man vom Tisch aufsteht und Getränke bestellen geht. Für den Sonntagabend erwarteten die Biergärten wegen möglicher Regenschauer weniger Gäste.