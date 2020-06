400 Boote, 3.000 Menschen, die am Berliner Landwehrkanal oder auf dem Wasser eine Techno-Party feierten: Der Anmelder der Demo am Sonntag gegen das Sterben der Techno-Kultur bekam die Leute nicht unter Kontrolle. Irgendwann musste er abbrechen.

Angemeldet war die Demo am Landwehrkanal für 100 Teilnehmer, am Ende feierten etwa 3.000 Menschen: Bei der Kundgebung unter dem Motto "Für die Kultur - Alle in einem Boot" drängten sich die Menschen am Sonntagnachmittag und -abend von Alt-Treptow bis Kreuzberg am Rand des Kanals und in etwa 400 Booten auf dem Wasser. Es war als Protest gegen das Sterben der Club- und Ravekultur in Berlin gedacht - wegen der Corona-Krise brauche es staatliche Finanzhilfen für solo-selbständige Künstler, Clubs und Techno-Festivals.

Die Teilnehmerzahl an Demonstrationen ist seit einigen Tagen nicht mehr eingeschränkt, die Corona-Abstandsregeln aber gelten weiterhin. In der Einladung des Kollektivs "Rebellion der Träumer" auf Facebook [facebook.com] schrieben die Veranstalter: "Damit es kein Superspreader Event wird möchten wir euch unbedingt darum bitten, Gesichsbedeckungen mitzunehmen, Abstand zueinander zu halten und in jedem Boot maximal Mitglieder von 2 Haus- und Knutschgemeinschaften an Board zu nehmen! Bitte geht respektvoll miteinander um und lasst allen Leuten ihren Space!". Fotos und Videos von der Demo-Party zeigen, dass diese Regeln zum Schutz vor Ansteckung nur den kleineren Teil der Gäste interessierten.