In Berlin-Friedrichshain ist am Mittwoch bei einem Unfall eine Frau ums Leben gekommen.



Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, wurde die Fußgängerin am Petersburger Platz Ecke Mühsamstraße von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt. Drei weitere Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden, davon kam eine Person in ein Krankenhaus.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.