Ein 23 Jahre alter Berliner hat am Dienstag vor Gericht eine Attacke auf seinen Vater gestanden. Er soll seinem Vater laut Anklage auf einem Laubengrundstück in Berlin-Britz ein Messer in die Schläfe gerammt haben. Er sei wütend und in Rage gewesen, weil ihn sein Vater vor die Tür setzen wollte, erklärte der Angeklagte zum Prozessbeginn am Berliner Landgericht. Bei dem Angriff im März 2020 habe er sich im Recht gefühlt. Inzwischen sei ihm sein Verhalten unerklärlich. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag.