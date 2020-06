Ursprünglich sollte die Verhandlung am Amtsgericht Tiergarten am 17. März beginnen, der Termin wurde aber wegen der Corona-Pandemie aufgehoben. Geplant seien nun fünf Verhandlungstage.

Der Prozess gegen einen Berliner Polizisten nach dem Crash, bei dem die 21-jährige Fabien M. gestorben war, startet am 27. Oktober. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Montag auf Anfrage mit.

Der Fall hatte für großes Aufsehen gesorgt. Angeklagt ist ein 52-jähriger Hauptkommissar wegen fahrlässiger Tötung. Laut Anklage raste er am 29. Januar 2018 mit seinem Polizeiwagen und überhöhter Geschwindigkeit in das Auto der 21-Jährigen. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle in der Nähe des Alexanderplatzes.

Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol am Steuer - wie zunächst von der Staatsanwaltschaft angeklagt - musste als Vorwurf fallengelassen werden. Die Ermittlungen dauerten fast zwei Jahre. Im Eröffnungsbeschluss des Landgerichts zu dem Prozess heißt es nun, die beschlagnahmte Patientenakte des Polizisten dürfe nicht als Beweismittel verwendet werden.