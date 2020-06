Ein Radfahrer ist in Berlin-Grunewald gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der 78-Jährige war am Samstagmittag vom Grunewaldturm mit seinem Pedelec auf der Havelchaussee in Richtung Nikolassee unterwegs.

Wie die Polizei einen Tag später mitteilte, kam er in einer Rechtskurve in Höhe Lieper Bucht von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den Rentner mit Arm-, Bein-, Kopf- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ebenfalls am Samstagmittag hat sich eine Frau in Berlin-Schmargendorf bei einem Fahrradsturz schwer verletzt. Die 61-Jährige war am Samstagmittag auf der Rheinbabenallee in Richtung Hohenzollerndamm unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Kurz vor der Hundekehlstraße verlor sie demnach die Kontrolle über ihr Rad, als sie eine Unebenheit in der Fahrbahn passierte. Sie stürzte, verletzte sich schwer am Kopf und war zunächst nicht ansprechbar. Zeugen leisteten Erste Hilfe. Die Frau kam in ein Krankenhaus.