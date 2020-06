Nach der tödlichen Verletzung eines 27-Jährigen in Berlin-Hellersdorf ist für einen der drei Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 27-Jährige war am Dienstag so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Krankenhaus starb. Nach dem Vorfall hatte die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Weitere Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt in der Tangermünder Straße hätten den Tatverdacht gegen den 24-jährigen Bruder des Getöteten erhärtet, hieß es am Donnerstag.