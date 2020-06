Der rbb hatte am Wochenende bekannt gemacht, dass sich offenbar schon seit Wochen regelmäßig hunderte Menschen zu illegalen Partys in der Neuköllner Hasenheide treffen und dabei gegen die Corona-Auflagen verstoßen. Aufnahmen von der rbb-Abendschau vom vergangenen Wochenende zeigen bis zu 500 Menschen, die gemeinsam feiern. Sie tanzen dicht gedrängt und ohne Maske. Getränke und Drogen haben die Partygäste offenbar selbst mitgebracht, ebenso Boxen und bunte Scheinwerfer.

Illegale Partys in Berliner Parks mit Verstößen gegen Corona-Auflagen gibt es nach Angaben der Polizei an mehreren Orten der Stadt. Das sagte Michael Gassen, Pressesprecher bei der Polizei Berlin, rbb|24 am Montag. So habe es neben Treffen in der Neuköllner Hasenheide bereits ähnliche Treffen in Kreuzberg und Pankow gegeben.

Polizeisprecher Michael Gassen sagte rbb|24 am Montag, dass es am Wochenende zwei Einsätze in der Hasenheide gegeben habe. Die Beamten hätten die Feiernden auf die Abstandsregeln aufmerksam gemacht, so Gassen. Viele der Anwesenden seien daraufhin auch auseinandergegangen. Zudem hätten die Beamten die Musikanlage abbauen lassen. Beim zweiten Einsatz sei die Anlage dann beschlagnahmt worden.

Der Polizeisprecher sagte allerdings auch, dass die Hasenheide derzeit nicht der einzige Hotspot für Menschenansammlungen mit lauter Musik in der Hauptstadt sei. Auch im Park am Gleisdreieck in Kreuzberg und im Mauerpark im Prenzlauer Berg gebe es vermehrt Ansammlungen und damit auch Polizeieinsätze. "Wir sind präsent, fahren Streife und sprechen die Personen immer wieder an, dass sie die Abstände einhalten", so Gassen. Die meisten Berliner würden sich an die Anweisungen auch halten. "Nur manche Gruppen sind eben unbelehrbar." Das Nichteinhalten von Mindestabständen sei eine Ordnungswidrigkeit, erklärte Gassen. "Wir schreiben dann einen Bericht an das Gesundheitsamt und die müssen das dann ahnden."

Für die kommenden Wochen geht die Polizei von weiteren Einsätzen an den genannten Hotspots aus. Schließlich sei das Wetter gut, die Menschen halten sich mehr draußen auf und überdies fangen auch die Ferien an, so Gassen. Die Einsatzkräfte werden dann vemehrt Präsenz zeigen.