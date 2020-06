In Berlin gibt es jetzt einen Jakobsweg-Wegweiser. In Tempelhof-Schöneberg wurde bereits am Dienstag von Vertretern der Lokalpolitik und der Jakobusgesellschaft ein Banner mit dem Wortlaut "Deine Reise beginnt hier" eingeweiht. Von hier aus sind es noch 2.963 Kilometer nach Santiago de Compostela in Spanien, wo sich der Legende zufolge das Grab des Apostels Jakobus befinden soll. Das Plakat hängt an einem Zaun der Schöneberger Gartenarbeitsschule.



Es handelt sich um die Route des alten Pilgerwegs, die von Stettin nach Santiago führt und einst als römische Handelsstraße genutzt wurde. Ab Berlin verläuft sie durch die Bundesländer Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Nach etwa 900 Kilometern durch Deutschland läuft die Route weiter durch die Schweiz, Frankreich und Spanien.

Der Jakobsweg verbindet die Länder in Europa bereits seit vielen hundert Jahren; 1987 wurde er als erster Europäischer Kulturweg zertifiziert. Eigentlich handelt es sich beim Jakobsweg um ein ganzes Netz von Wegen; die meisten Pilger sind auf dem sogenannten "Camino Francés" unterwegs, der 800 Kilometer von den Pyrenäen quer durch Nordspanien nach Santiago führt.