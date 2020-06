Seit Sonntag hielten sechs Menschen ein Haus auf dem Kreuzberger Dragoner-Areal besetzt. Die Anhänger zweier bedrohter, selbstverwalteter Jugendzentren wollen Platz auf dem Gelände. Die Polizei räumte das Gebäude am Montagnachmittag.

Vor dem Dragoner-Areal, das die Polizei weiträuming absperrte, hatten sich Unterstützer der sechs Besetzerinnen und Besetzer versammelt. Seit Sonntag hatten Jugendliche aus dem Umfeld der selbstverwalteten Jugendzentren Potse und Drugstore in Schöneberg das Haus auf dem Areal besetzt.

Berliner Polizeibeamte haben die Besetzung eines Hauses auf dem Dragoner-Areal in Kreuzberg am Montagnachmittag beendet. Das bestätigte ein Polizeisprecher rbb|24. Nach seiner Darstellung hätten die Beamten das Haus gegen 15 Uhr geräumt. Darin hätten sich zu diesem Zeitpunkt vier weibliche und zwei männliche Personen befunden, sie wurden aus dem Haus begleit und die Polizisten nahmen ihre Personalien auf. Zu ihrem Alter konnte der Sprecher nichts sagen. Die Räumung sei "ansonsten störungsfrei" verlaufen, sagte er. Etwa 250 Beamte waren im Einsatz.

Jugendclub in Schöneberg

Die Besetzung sei eine Aufforderung an das Land Berlin, das Objekt für Drugstore und Potse zur Verfügung zu stellen und sich mit dem Bezirk auf eine Nutzung zu einigen, sagte eine Sprecherin der Besetzer am Nachmittag. Das Jugendzentrum Potse befindet sich aktuell in einem Räumungsprozess.

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hatte zivilrechtlich geklagt, damit die Betreiber die Räumlichkeiten in der Potsdamer Straße herausgeben. Dort ist die "Potse" seit rund 40 Jahren als selbst verwalteter Treffpunkt für Jugendliche untergebracht. Der Eigentümer hatte den Mietvertrag mit dem Bezirk vor mehr als einem Jahr gekündigt. Seitdem wollen die "Potse"-Mitglieder die Schlüssel zu den Räumen nicht herausgeben. Sie fordern aus ihrer Sicht adäquate Ersatzräume, in denen sie auch Musik machen können.