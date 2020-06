In Berlin-Kreuzberg gab es am frühen Sonntagmorgen einen Streit zwischen mehrere Personen, der in Gewalt umschlug. Laut Polizei wurde dabei mehrfach geschossen.



Den Angaben zufolge gerieten zwei Männer im Alter von 28 und 36 Jahren gegen 4.50 Uhr mit einer dreiköpfigen Personengruppe in der Reichenberger Straße in Streit. Die beiden Männer wurden geschlagen. Bei der Auseinandersetzung wurden auch mehrere Schüsse aus der dreiköpfigen Gruppe heraus abgegeben, die jedoch nicht die Männer trafen. Das Trio flüchtete anschließend mit einem schwarzen BMW in unbekannte Richtung.

Der 36-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und kam in ein Krankenhaus. Sein Begleiter wurde leicht verletzt. Zu den Hintergründen des Streits konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.