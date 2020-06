Nach der Bedrohung eines ZDF-Teams vor einem Berliner Gericht hat Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) den Wert der Pressefreiheit betont. Die müsse geschützt und gewahrt werden, teilte Behrendt am Freitag mit. "Selbstverständlich ist in unseren Gerichten und um unsere Gerichte eine freie Presseberichterstattung zu gewährleisten." Zudem verspricht die Justizverwaltung Aufklärung.

Am Donnerstag war nach ZDF-Angaben ein Team des Senders am Rande eines Zivilprozesses am Landgericht bedrängt worden. Ein Journalist und ein Kameramann seien bei Dreharbeiten bedroht und angepöbelt worden. Der Kameramann sei auch gestoßen worden. Verletzt wurde laut ZDF aber niemand. Während dem Gemenge auf dem Gehweg vor dem Gericht versuchten zudem zwei Justizbeamte, das Kamerateam am Filmen zu hindern und forderten sie auf, ihre Arbeit zu beenden.