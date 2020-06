bloxxter Berlin Mittwoch, 03.06.2020 | 12:05 Uhr

Unfaßbar, welche Institutionen mit so einem Fall belastet werden. Die Rechtszustände "Mein/ Dein" haben in dieser Stadt eine seltsame Schräglage erhalten.



Warum gehen diese bunten Krawallhaufen nicht los, kaufen völlig regulär eine Grundstück oder eine Immobilie und verwirklichen ihre Was-Auch-Immer-Träume? Es wird in dieser Stadt viel zu einfach gemacht, ohne Leistungen zu erbringen, in die Opferrolle zu verfallen, um dann auf andere zu zeigen und vom starken Kapitalismus zu sinnieren.

Aber Selbstleistung ist in diesen Kreisen eben nicht chic genug.