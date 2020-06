Ein Lastwagen ist von hinten in einen stehenden Berliner Linienbus gekracht. Die beiden Lkw-Insassen und drei Fahrgäste in dem Bus wurden durch den Unfall in der Nacht zu Dienstag

zum Teil schwer verletzt. Gegen 3.10 Uhr fuhr der 54-jährige Lkw-Fahrer auf der Straße Alt-Friedrichsfelde in Marzahn-Hellersdorf, wie die Polizei mitteilte. In Höhe der Märkischen Allee fuhr er auf einen Nachtbus der Linie N 5 auf, der an einer Haltestelle stand. Die Ursache für den Unfall war zunächst nicht bekannt.