Karaoke, Live-Musik, Flohmarkt, Party-Treffpunkt: In den vergangenen Jahren platzte der Mauerpark im Herzen Berlins häufig aus allen Nähten, zum Unmut vieler Anwohner. Doch jetzt soll alles besser werden: Am Freitag wird der erweiterte Parkbereich eröffnet.

Die umfangreichen Erweiterungsarbeiten im Berliner Mauerpark sind abgeschlossen. Der neue Teil des Parks wird am Freitag um 17 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet, wie die landeseigene Grün Berlin GmbH am Donnerstag mitteilte. Deren Projektentwickler waren von den Senats- und Bezirksverwaltungen mit dem Ausbau des Mauerparks beauftragt worden. An dem Ausbau waren auch Bürgerinitiativen beteiligt.



Die Grünanlage umfasst nun mit knapp 15 Hektar eine doppelt so große Fläche wie zuvor. Er entstand auf den Flächen des ehemaligen Gewerbegebietes Richtung Brunnenviertel/Wedding.

Der Erweiterungspark verbindet die Stadtteile Wedding und Prenzlauer Berg, er liegt zwischen Bernauer- und Gleimstraße. Neben neuen Rasen- und Wiesenflächen, einem Bereich zum Gärtnern, mehr als 200 neuen Bäumen, Promenaden und einem neuen Spielplatz ist ein großer Steinkreis als Mittelpunkt ein Highlight des neuen Parkgeländes.