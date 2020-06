Betrunkener Autofahrer erfasst Fahrradfahrerin in Mitte

Mit 1,3 Promille am Steuer

Ein betrunkener Autofahrer ist in Berlin-Mitte mit einer Radfahrerin zusammengestoßen und hat dabei die Frau schwer verletzt. Das von hinten kommende Auto stieß mit dem Rad am Freitagabend auf der Torstraße zusammen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Frau wurde mit Armverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann roch nach Polizeiangaben nach Alkohol, eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und nahm ihn zur Blutentnahme in Gewahrsam.