Feuerwehr meldet Explosion in einem Wohnhaus in Moabit

Aufregung in Moabit: In einem Wohnhaus in der Kirchstraße gab es am Freitagvormittag eine Explosion. Die Feuerwehr ist mit Dutzenden Kräften vor Ort.

In Berlin-Moabit hat es eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben.



Laut Feuerwehr ist ein Gebäude in der Kirchstraße betroffen. 60 Einsatzkräfte seien vor Ort. Die Straße wurde abgesperrt, wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Laut B.Z. brennt es in einem vietnamesischen Restaurant, in dem auch Gasflaschen lagern. Dort soll es eine Verpuffung gegeben haben.



Über die Ursache und das Ausmaß ist bisher nichts bekannt.