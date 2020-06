dpa/Wolfram Steinberg Audio: Inforadio | 30.06.2020 | Interview mit BSR-Chefin Stephanie Otto | Bild: dpa/Wolfram Steinberg

Volle Wertstoff- und Papiertonnen - Mehr Einwegmüll durch Corona in Berlin

30.06.20

In der Corona-Krise wird auch wieder mehr Plastik genutzt - etwa als Verpackung für Essen. Auch die Zahl der Online-Bestellungen ging in die Höhe. Das führt in Berlin zu volleren Tonnen für Papiermüll und Wertstoffe, sagt BSR-Chefin Stephanie Otto.



Essen nach Hause und die Kleider online bestellt: Die Corona-Krise hat in Berlin für mehr Einwegmüll gesorgt. Vollere Tonnen habe es vor allem im Bereich Papier und Wertstoffe gegeben, sagte die Chefin der Berliner Stadtreinigung (BSR), Stephanie Otto, am Dienstag im rbb-Inforadio. "Insbesondere in der Zeit vom Lockdown, der Online-Lieferungen, war das zu beobachten."



Die Papierkörbe im öffentlichen Raum seien im Vergleich zum Vorjahr zwar leerer gewesen, jedoch stellte die BSR eine deutliche Verlagerung der Verschmutzungs-Hotspots fest, hieß es weiter. "Da war es für uns deutlich merkbar, als Restaurantschließungen waren und Essen zum Mitnehmen angeboten wurde und der Verzehr dann oftmals in unmittelbarer Nähe bei dem schönen Wetter stattgefunden hat."

Nicht mehr Hausmüll während Corona

In den Tonnen zu Hause und in der Öffentlichkeit sei die Menge der Einwegmaterialien wie To-Go-Becher oder Essensschalen gestiegen. "Ich glaube, in Corona-Zeiten ist es so, dass man alles erstmal für sich neu entscheiden und ausprobieren muss. Jeder hat bei sich selbst erlebt, dass man anfangs vor vielen Dingen Angst hatte und viele Dinge ausprobieren musste", sagte Otto, "und dazu gehörte mit Sicherheit auch verstärktes Einweg-Geschirr, um der Situation begegnen zu können." Um dem wachsenden Berg an Einwegmüll zu begegnen, brauche es vor allem "Mitmach-Bürger", so Otto. Verbraucher sollten beispielsweise beim Einkauf schon daran denken, ob und wie viel Müll bei den Produkten anfalle. Auch die Hersteller seien hier gefragt. Bei der Produktion von Hausmüll hingegen gab es "mit Ausnahme der beiden Osterwochen eigentlich keine signifikanten Veränderungen", so Otto. Etwa 15.000 Tonnen Hausmüll fallen demnach pro Woche in der Hauptstadt an.

