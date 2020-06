rbb/Wolf Siebert Audio: Inforadio | 30.06.2020 | Wolf Siebert | Bild: rbb/Wolf Siebert

Markt am Maybachufer in Neukölln - Warum der Umstieg von Einweg zu Mehrweg so schwierig ist

30.06.20 | 06:54 Uhr

Berlin will zur "Zero waste"-Stadt werden. Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln arbeiten an Ideen, wie man von Einweg- auf Mehrwegverpackungen umsteigen könnte. Die Hürden sind hoch, wie der Wochenmarkt am Maybachufer zeigt. Von Wolf Siebert

Freitagnachmittag kommen Kunden vom Markt am Berliner Maybachufer mit Kartoffeln, Zucchini, Äpfeln und Kirschen. Ihre Einkäufe transportieren sie in roten oder weißen Plastiktüten. Auf dem Markt an der Grenze von Kreuzberg und Neukölln wird fast alles in Plastik angeboten: frisch gepresste Säfte, Brot, Fisch und Fleisch. Und zwischen den Ständen steht neue Ware auf Paletten, eingeschweißt in Kunststoff-Folie.

Marktleiter Nikolaus Fink produziert Recyclingtaschen | Bild: rbb/Wolf Siebert

Überzeugungsarbeit bei Händlern und Kunden

Nikolaus Fink ist nicht nur Leiter des Marktes am Maybachufer, sondern auch von neun anderen Märkten in Berlin. Gemeinsam mit dem Bezirksamt und mit Umweltorganisationen arbeitet er schon lange an Mehrweglösungen. 2016 hat Fink angefangen, Einkaufstaschen aus recycelten Kunststoffflaschen zu produzieren und versucht, Markthändler und Kunden von Mehrweg beim Einkaufen zu überzeugen.



Der Erfolg ist abhängig von der sozialen Lage und vom Bewusstsein, sagt er. Gut angenommen wurde der Mehrweg-Gedanke auf dem Markt am Südstern, auf einigen anderen Märkten in Neukölln und auf dem Onkel Tom-Markt in Zehlendorf.

Dünne Plastiktüten zu billig

"Auf dem Markt am Maybachufer gibt es aber ein gespaltenes Verhältnis zu Müll und Verpackung", sagt Fink. Vielleicht liegt das auch an den Kosten: 1 Euro müssen die Händler für Finks Recyclingtasche zahlen, die kleine Plastiktüte kaufen sie für 1 Cent. Und deshalb griffen die Händler und die bis zu 5.000 Käufer in Vor-Corona-Zeiten gerne zur Billiglösung, auch wenn das eine Menge Müll macht. Dünne Plastiktüten mit einer Wandstärke von weniger als 15 Mikrometern sind nämlich auch nach Änderung des Verpackungsgesetzes erlaubt, kritisiert Nikolaus Fink.



"Das ist ein Fehler des Gesetzgebers. Man hätte von unten durchsteuern und auch diese Tüten verbieten sollen." Es gebe genügend Alternativen. Rechnen würde sich das aber nur, wenn auch Coffeeläden, Backshops in Supermärkten, Spätis und Tankstellen mitmachten und auf Mehrwegsysteme setzten. "Wenn alle die gleichen Grundsätze und Bedingungen haben, müsste man schauen, wer die klügsten Ideen und die beste Logistik hat, das umzusetzen", meint Fink.

"Leihgeschirr lohnt sich nicht"

Marktleiter Fink ist auch mit den 15 Caterern auf dem Markt am Maybachufer im Öko-Dialog. Bei Charlotte Köndgen, die ein Kaffee-Mobil betreibt, hat er Erfolg gehabt. Sie bringt ihr Geschirr immer mit. Sie hat Espresso-Tassen dabei, gibt aber auch Recup-Becher gegen Pfand heraus. "Viele Kunden bringen auch ihren eigenen Becher mit – dann gibt es einen Rabatt." An diesem Tag hat sie auch To-Go-Becher auf der Kaffeemaschine. Das sei wegen Corona, sagt sie. Niemand soll an ihrem Kaffeemobil stehenbleiben wegen des Infektionsschutzes. Leihgeschirr ist keine Alternative für Nikolaus Fink. Das lohne sich mehr für Großveranstaltungen wie Festivals, sagt der Marktleiter.

Auf dem Wochenmarkt am Maybachufer sammelt sich schnell Plastikmüll an | Bild: rbb/Wolf Siebert

Es geht nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit

Er will auch nach Corona auf seinen Märkten weiter an Mehrweglösungen und "Zero Waste" arbeiten, braucht dafür aber auch die Politik. "Zero Waste" sei zwar ökologisch nachhaltig. Die Politik müsse aber dafür sorgen, "dass die einzelnen Maßnahmen auch ökonomisch und sozial nachhaltig - soll heißen: gerecht - werden." Wenige Kilometer vom Markt entfernt, im Regierungsviertel, wird auch über "Zero Waste" nachgedacht. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist gerade dabei, eine europäische Initiative in deutsches Recht umzusetzen. Das Ziel: Ab 2021 sollen einige Wegwerfprodukte aus Plastik verboten sein. Außerdem wird diskutiert, die Hersteller von Verpackungsmaterialien an den Kosten der Müllentsorgung zu beteiligen, verbindliche Mehrwegquoten vorzugeben und die Recyclingquote zu erhöhen. Es wird wohl noch eine Weile dauern.

Sendung: Inforadio, 30.06.2020