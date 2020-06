Hunderte Menschen haben sich am Freitagabend in Berlin-Neukölln versammelt, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Unter dem Motto "Den rechten Terror stoppen" zogen sie vom Hermannplatz aus über die Sonnenallee.

Aktueller Anlass war ein Brandanschlag auf einen Lieferwagen in der Sonnenallee in der Nacht zum vergangenen Freitag. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde an der Hauswand direkt neben dem Tatort ein "mit Farbe aufgetragenes NS-Symbol" festgestellt, daher landete der Fall beim Landeskriminalamt (LKA). Laut einem rbb-Bericht wurde ein Hakenkreuz auf die Fassade der Bäckerei gesprüht.

Der Demonstrationszug am Freitagabend führte auch an der Bäckerei vorbei. Die Demonstrationsteilnehmer bekundeten in einer Zwischenkundgebung ihre Solidarität mit den Betreibern.