Gasaustritt am Kottbusser Damm - Feuerwehr gibt Entwarnung

Aus drei Wohnhäusern am Kottbusser Damm in Berlin-Neukölln ist am Donnerstagvormittag Gas ausgetreten. Die Feuerwehr war mit etwa 70 Kräften im Einsatz.



Schon kurze Zeit später konnte die Feuerwehr wieder Entwarnung geben: Der Gasversorger konnte die Gaszufuhr schnell abstellen, es besteht keine Gefahr mehr, twitterte die Berliner Feuerwehr etwa 30 Minuten nach ihrer ersten Meldung. Die betroffenen Häuser mussten nicht geräumt werden, die Kräfte der Feuerwehr rückten wieder ab.