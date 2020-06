Bei einer Auseinandersetzung im Berliner Stadtteil Neukölln sind mehrere Menschen durch Reizgas verletzt worden.



Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Person auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Boddinstraße das Gas in einer Gruppe versprüht, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Freitag sagte. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit 24 Kräften an. Der Rettungsdienst versorgte sechs Verletzte und brachte eine Person in ein Krankenhaus.



Warum es zu dem Streit am späten Donnerstagabend kam, war laut Polizei zunächst unklar.