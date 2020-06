Vier Unbekannte sollen in Berlin-Neukölln zwei Männer schwulenfeindlich beleidigt und angriffen haben. Die beiden Angegriffenen im Alter von 28 und 34 Jahren waren am Freitagabend gegen 22 Uhr in der Elbestraße unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort seien sie von den vier Männern angesprochen worden.