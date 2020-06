Angesichts von massiven Einnahmeverlusten in der Corona-Krise haben die privat betriebenen Berliner Strandbäder den Senat am Montag in einem Brandbrief aufgefordert, ihnen die Pacht zu erlassen. Bislang dürfen sie die Zahlungen nur aufschieben, Ende September wäre aber die Gesamtsumme fällig.