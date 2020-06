In viereinhalb Stunden nach Prag

Innerhalb von zwei Stunden soll man von der Hauptstadt aus in Dresden sein. Nach viereinhalb Stunden erreichen Fahrgäste dann Prag. "Ideal für einen Tagesausflug in die tschechische Hauptstadt", schreibt die Bahn dazu.

Ein neuer Zug verbindet ab Dienstag Berlin und Dresden mit Prag, Wien und Graz. Die neue tägliche Railjet-Verbindung in Kooperation mit der Tschechischen Bahn (CD) und den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) fährt auf der Route des legendären "Vindobona"-Express, eines von 1957 bis 2014 fahrenden Zuges. Täglich um 6.17 Uhr können Reisende am Berliner Hauptbahnhof Richtung Dresden und Bad Schandau starten.

Zwischen Berlin und Dresden wächst damit das Fernverkehrsangebot auf 30 Züge täglich. Bereits zum Anfang des Jahres hat die Deutsche Bahn mit einer neuen Intercity-Linie zwischen Rostock, Berlin und Dresden die bisherige Zahl von 16 Fahrten täglich gesteigert. Mit dem Railjet entsteht eine zusätzliche Verbindung am frühen Morgen von Berlin nach Dresden und eine neue Spätverbindung in der Gegenrichtung.



Von und nach Wien ermöglicht das neue Railjet-Zugpaar tagsüber eine zusätzliche umsteigefreie Fahrt via Prag. Diese ergänzt die bestehende ICE-Direktverbindung über Nürnberg sowie den ÖBB-Nightjet über Nacht. Zudem fährt der Railjet über Wien hinaus umsteigefrei weiter nach Graz. Für Dresden bringt das Zugpaar erstmals wieder eine Direktverbindung tagsüber von und nach Österreich.