Bild: Morris Pudwell

Nahe Rathaus Neukölln in Berlin - In der vierten Nacht in Folge brennen Autos in Neukölln

28.06.20 | 12:38

In der vierten Nacht in Folge sind Autos in der Nähe des Rathauses Neukölln in Berlin durch Feuer zerstört oder schwer beschädigt worden. Am frühen Sonntagmorgen wurde an insgesamt drei verschiedenen Orten innerhalb kurzer Zeit Feuer gelegt.

Insgesamt sechs Autos beschädigt