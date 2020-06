Bei einer Schlägerei in einer Berliner Klinik zum Maßregelvollzug ist ein Mann getötet worden.

Zwei Patienten im Alter von 66 und 26 Jahren sollen in dem Krankenhaus im Bezirk Reinickendorf in Streit geraten sein, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Bei einer darauffolgenden Prügelei wurde demnach der 66-Jährige so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen vor Ort am Dienstagnachmittag erlag. Zu den Hintergründen der Tat machte die Polizei am Mittwoch keine Angaben. Die Mordkommission ermittelt.

Im Maßregelvollzug sind unter anderem psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht.