Angriff in S-Bahnhof Lichtenberg

Ein Betrunkener soll am Pfingstsonntag im S-Bahnhof Berlin-Lichtenberg einen Jugendlichen rassistisch beleidigt und einen weiteren Mann geschlagen haben. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, soll der 42 Jahre alte mutmaßliche Täter am Nachmittag vor ein Schnellrestaurant im Bahnhofsgebäude gekommen sein.

Dort habe er zunächst das 15-jährige Opfer rassistisch bepöbelt. Danach soll der offensichtlich Betrunkene einem 29-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn dabei leicht verletzt haben. Der 29-Jährige hielt den Angreifer fest, bis Polizisten eintrafen, seine Personalien aufnahmen und eine Atemalkoholkontrolle machten. Diese ergab 2,2 Promille, der Mann durfte danach gehen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen der rassistischen Beleidigung, der zuständige Polizeiabschnitt 64 ermittelt zur Körperverletzung.