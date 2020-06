Polizei findet Cannabisplantage - Festnahmen auch in Berlin

Nach Hausdurchsuchungen in Berlin und Sachsen-Anhalt hat die Polizei sechs Männer wegen des Verdachts des bandenmäßigen Drogenanbaus- und -handels festgenommen.



Die Männer im Alter von 32 bis 60 Jahren sollen unter anderem eine Cannabisplantage in einem ehemaligen Gasthof bei Oschersleben in Sachsen-Anhalt betrieben haben. Dort wurden etwa 1.000 Cannabispflanzen auf einer Fläche von circa 200 Quadratmetern gefunden.