Corona-bedingt musste die diesjährige Fahrrad-Sternfahrt in Berlin sehr viel kleiner als üblich ausfallen. Rollten im vergangenen Jahr noch 90.000 Räder Richtung Siegessäule, gab es in diesem Jahr einen Steh-Protest mit 600 Teilnehmern. Einen Stern gab es dennoch zu sehen.

Mehrere hundert Radfahrer haben am Sonntag in Berlin für mehr und sichere Fahrradwege demonstriert. Bei dem vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) organisierten Protest bildeten etwa 600 Menschen von 14 bis 15 Uhr mit ihren Rädern rund um die Siegessäule in Berlin-Mitte einen Stern. Die von dort abgehenden großen Verkehrsstraßen, in denen sich die Radfahrer einzeln oder zu zweit mit 100 Meter Abstand aufstellten, sollten dabei die Strahlen symbolisieren.