Am Samstag öffnen vier weitere Freibäder in Berlin. Geschwommen werden kann ab sofort wieder im Sommerbad am Insulaner, im Kombibad Mariendorf (Ankogelweg), im Sommerbad Mariendorf (Rixdorfer Straße) und im Sommerbad Humboldthain, wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Freitag mitteilten.