In einer Kneipe in Spandau

Zwei Männer sind im Berliner Bezirk Spandau in einer Kneipe angegriffen worden, als sie sich küssten. Ein 36-Jähriger habe ersten Erkenntnissen zufolge einem der beiden Männer, einem 20-Jährigen, in der Nacht zum Sonntag einen Aschenbecher gegen den Hinterkopf geworfen, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Den 53-jährigen Partner des Mannes habe der Tatverdächtige homophob beleidigt, woraufhin ihm dieser mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben soll.