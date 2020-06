Nicht unbedingt. Wenn es einem Baum nicht gut geht, führen meist ganz viele Faktoren gemeinsam dazu. Aber im Regelfall gibt es keinen Einzelverantwortlichen. Man spricht von einem multifaktoriellen Schadbild. Manchmal schlägt aber auch ein Faktor voll durch. Das kann auch etwas Überraschendes sein: Im vergangenen Hitzesommer gab es viele Linden und Ahornbäume an Hauptstraßen, die mitten im Sommer akute Salzschäden zeigten. So, als wären die Straßen enorm gesalzen worden im Winter. Doch da die letzten Jahre noch trockener als sonst waren, sind die Salzfrachten der kalten Winter von vor ein paar Jahren nicht mehr durchgespült worden. Sie haben sich dort gesammelt, wo sie für die Wurzeln erreichbar sind, sodass die Bäume im Sommer, wenn sie Wasser ziehen, gewissermaßen Salzplörre ziehen. Dabei ist der Streusalzeinsatz schon lange her.

In Berlin kommt es auch ganz auf den jeweiligen Bezirk an, wie beispielsweise beim Bewässern vorgegangen wird. Die Wassersäcke ein paar Jahre zu verwenden, kann wahrscheinlich eine unterstützende Maßnahme sein. Richtiges Wässern sieht aber anders aus.

Das Problem beim Wässern – was aber niemanden davon abhalten sollte – ist allerdings, dass kein Mensch das Wasser dorthin bringen kann, wo der Baum es wirklich braucht. Wässern kann also immer nur eine unterstützende Maßnahme sein.

Zuviel ist es dann, wenn der Baum wegen Staunässe abstirbt oder umfällt, weil er nicht mehr fest im Boden steht, weil beim Gießen alles in einen Morast verwandelt wurde. Das schafft sowieso niemand. Was die Menge betrifft: ein Wischeimer voll nutzt fast nichts. Wenn man drei Mal die Woche etwa hundert Liter gießt, wäre das schon ziemlich gut.

Was passiert mit den Stadtbäumen, wenn das mit der Trockenheit und Hitze jetzt immer so weitergeht?

Da wird man keine sichere Prognose treffen können. Es wird sich aber vermutlich erweisen, dass bestimmte Baumsorten, die jetzt noch gepflanzt werden, verschwinden werden. Andere Arten oder Sorten werden sich möglicherweise als geeigneter erweisen. Aber der Weg dahin könnte ein verdammt teurer werden.

Derzeit ist es ja so: wenn wir eine Linde oder eine Eiche pflanzen, die scheinbar ein einheimischer Baum ist, wissen wir nicht, ob es ein berlin-brandenburger Baum ist oder ob er genetisch aus Schleswig-Holstein oder den Niederlanden stammt. Aus Gegenden also, wo es im Sommer nie so trocken wird und im Winter nicht so kalt. Dann hat man nur scheinbar einheimische Bäume in die Stadt gepflanzt, die tatsächlich eine sehr viel geringere Kompensationsfähigkeit gegenüber Klimaextremen haben als wirklich einheimische Bäume aus der Region. Die haben nämlich gelernt, Klimaprobleme, die es hier schon immer gibt, über eine Art lokale Evolution etwas abzufedern.