Bild: imago images/Bernd Friedel/Martin Müller

XR, Reisebranche und Gesundheitsbündnis - Mittwoch wird der Tag der Protest-Sternfahrten in Berlin

16.06.20 | 20:35 Uhr

Am Mittwoch wird es voll in Berlin: "Extinction Rebellion" und die Reisebranche protestieren mit Sternfahrten und einer weiteren Demonstration. Und das ist nur der Vormittag. Am Nachmittag gib es eine weitere Sternfahrt, dieses Mal mit Fahrrädern.

Wegen mehrerer zeitgleich stattfindenden Demonstrationen wird es am Mittwochvormittag in Berlin voraussichtlich zu Staus auf den Straßen kommen. Die Reisebus-Branche will ab 10 Uhr mit Hunderten Fahrzeugen auf drei Routen in Richtung Brandenburger Tor fahren. Bereits um 8:30 Uhr soll die Fahrradsternfahrt der Bewegung "Extinction Rebellion" aus drei Richtungen bis zum Großen Stern fahren. Zudem haben ebenfalls für den Vormittag Reisebüros und Reiseveranstalter in Mitte Proteste angekündigt.

XR-Fahrradsternfahrt für eine autofreie Stadt

Mit ihrer Fahrradsternfahrt von Potsdam, Lichtenberg und Tegel aus wollen die Aktivisten von "Extinction Rebellion" (XR) für eine Verkehrswende demonstrieren. Der Potsdamer Korso startet um 8:30 Uhr an der Glienicker Brücke, auf dieser Route wird die Avus zeitweise für den Autoverkehr gesperrt. Ein weiterer Korso um 9 Uhr am Tegeler Hafen und ein dritter Fahrradzug um 9:15 Uhr am S- und U-Bahnhof Lichtenberg. Alle drei Fahrradkorsos sollen um 11 Uhr am Großen Stern zusammentreffen, von wo aus es weitergehen soll zum Roten Rathaus. "Wir wollen demonstrieren, wie eine zukunftsgerechte, autofreie Stadt aussieht und wie viel Platz die Berliner Straßen eigentlich bieten", heißt es in dem Demonstrationsaufruf.

Reisebranche protestiert mit Bussen und zu Fuß

Dieser Platz auf den Straßen soll am Mittwochvormittag allerdings auch von vielen Reisebussen genutzt werden. Die Reisebus-Unternehmen wollen mit ihrer zweiten Protestfahrt auf ihre prekäre Lage in der Corona-Krise aufmerksam machen. Von Norden, Westen und Süden her wollen sie in die Berliner Innenstadt fahren.

Zunächst startet den Planungen zufolge der Buskorso Nord um 10 Uhr auf dem Rastplatz Stolper Heide beziehungsweise um 10:30 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Damm. Die Route West beginnt demnach um 11 Uhr am Olympiastadion, die Route Süd startet um 10:30 Uhr vom BER-Parkplatz in Schönefeld. Für 12 Uhr sind eine Kundgebung vor dem Brandenburger Tor sowie eine Bus-Karawane auf der Straße des 17. Juni geplant. Die Organisatoren erwarten fast 1.000 Fahrzeuge. Mit ihrem Aktionstag fordert die Branche mehr staatliche Unterstützung und Entschädigungen wegen des im März verhängten Reiseverbots. Auch Reisebüros und Reiseveranstalter wollen am Mittwochvormittag auf die Straße gehen. Sie kritisieren ebenso wie die Reisebus-Unternehmen, dass die Hilfen der Bundesregierung am Bedarf der Branche vorbeigehe. Der Demonstrationszug beginnt um 11 Uhr mit einer Kundgebung am Alexanderplatz. Die Teilnehmer ziehen anschließend zum Bundestag, wo um 13 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Fahrradkorso für ein anderes Gesundheitssystem

Für den Nachmittag hat das Bündnis "Keine Profite mit unserer Gesundheit" ebenfalls zu einer Fahrradsternfahrt aufgerufen. Ab 16 Uhr sollen die Teilnehmer vom Charité-Campus in Mitte, vom Klinikum am Urban und vom Vivantes Klinikum Friedrichshain zur Senatsgesundheitsverwaltung in der Kreuzberger Oranienstraße fahren. Dort ist um 17 Uhr eine Kundgebung geplant. Das Bündnis fordert mit der Protestaktion unter anderem eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte sowie die Vergesellschaftung des Gesundheitswesens.

Sendung: Radioeins, 16.06.2020, 18:30 Uhr