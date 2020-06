In Berlin-Prenzlauer Berg ist am Mittwochmittag ein Mensch von einer Straßenbahn überrollt und schwer verletzt worden.

Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb-Inforadio sagte, werden außerdem vier weitere Menschen betreut, die Augenzeugen des Unfalls wurden. Die Feuerwehr ist demnach mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort.

Der Unfallort liegt an der Ecke Greifenhagener Straße/Wisbyer Straße. Weitere Einzelheiten konnte der Sprecher zunächst nicht nennen. Die Wisbyer Straße wurde wegen des Unfalls zurzeit zwischen Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr konnte jedoch am Nachmittag in Richtung Bornholmer Straße wieder freigegeben werden.