Im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist es am Dienstagmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.



Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, erlitt im Ortsteil Baumschulenweg eine Fußgängerin tödliche Verletzungen, als sie von einem rückwärtsfahrenden Lkw erfasst wurde. Die 93-jährige Frau war demnach gegen 12 Uhr im Heidemühler Weg in eine Grundstückseinfahrt gelaufen. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer, der an dieser Stelle rückwärts fuhr, überfuhr die Seniorin. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.