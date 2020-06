Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) starten am Montag umfangreiche Bauarbeiten an den U-Bahngleisen zwischen Wittenbergplatz und Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg. Für diese Zeit werde daher die Linie U12 wieder eingeführt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit [bvg.de].

Sieben Wochen können auf diesem Abschnitt keine Bahnen der U1, U2 und U3 fahren. Diese Arbeiten kämen zu den bereits laufenden Sanierungsarbeiten am Kreuzberger Hochbahnviadukt hinzu, so dass die drei Linien nur auf deutlich verkürzten Abschnitten verkehren. Um eine Entlasung zu schaffen, reaktiviert die BVG die Linie U12. Diese war früher schon zeitweise zu bestimmten Anlässen eingerichtet worden.